„Gescheiterte Hoffnung“ – gescheiterte Kunst in Salzgitter-Bad

Wohl kaum ein Ereignis erhitzte die Gemüter der Sölterschen Bürger so, wie 1988 die Errichtung einer Asphaltplastik an der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad. Objekt des Anstoßes war das Kunstwerk „Die gescheiterte Hoffnung – Hommage à Caspar David Friedrich“ von Professor Paul Isenrath, deutscher Bildhauer und emeritierter Hochschullehrer. Paul Isenrath war von 1971 bis 2001 Professor an der Kunstakademie Münster. Heute lebt er in Düsseldorf und Le Nayrac, Frankreich.

Der Künstler Paul Isenrath verstand die Plastik als Hommage an den Romantiker Caspar David Friedrich und dessen um 1823 entstandenes Bild „Das Eismeer“. Foto: Archiv Rolf Czauderna

Bei dem Kunstwerk handelte es sich um in einem anderen Stadtteil bei Straßenerneuerungsarbeiten aufgenommene Asphaltplatten, die im Bereich der Kniestedter Kirche abgekippt wurden. In der Mitte unter den Platten postierte der Künstler einen Kompass.

Plastik als Hommage an den Romantiker Caspar David Friedrich

Der Künstler verstand die Plastik als Hommage an den Romantiker Caspar David Friedrich und dessen um 1823 entstandenes Bild „Das Eismeer“. Das Originalgemälde zeigt eine arktische Landschaft mit sich auftürmenden Eisschollen, unter denen auf der rechten Seite ein gekentertes Segelschiff begraben liegt, nur mit einem Teil des Hecks und einem gebrochenen Mast sichtbar. Infolge einer Verwechslung mit einem weiteren Polarbild des Malers wurde das Gemälde bis 1965 mit dem Titel „Die gescheiterte Hoffnung“ bezeichnet.

Selbst überregionale Medien wie das Magazin der „Stern“ berichteten über die „Gescheiterte Hoffnung“. Im Rahmen der Aktion „Kunst überall“ wurden im Umfeld der Kirche noch andere, zum Teil skurrile Skulpturen aufgestellt.

Isenrath äußerte sich sehr betroffen über die massive Kritik

Nur kurze Zeit nach Errichtung des Kunstwerkes gab es im Oktober 1988 heftige Diskussionen in den Ratsfraktionen. Zwei SPD-Ratsherren erstatteten Anzeige gegen das Kunstwerk. Ein Antrag zur Wegräumung sollte eingebracht werden. Der damalige Leiter des Rechtsamtes bezeichnete diese Anzeigen als geschmacklos. Anderseits hieß es aus Kreisen der Politik, man wolle Kunst nicht verteufeln, aber wenn man der Meinung sei, das sei keine Kunst, dann müsse es erlaubt sein, mit allen Mitteln dagegen zu sein.

Professor Isenrath äußerte sich sehr betroffen: „Man begibt sich von der Kritik an einem Künstler auf die Ebene der Machtausübung gegen ihn. Das ist das Dümmste, was man überhaupt machen kann.“ Isenrath machte darauf aufmerksam, dass er sich an seinen Freund, den bekannten Polit-Karrikaturisten Klaus Staeck, gewandt habe, der ihm dazu gerate habe, die internationale Presse in den Streit um sein Werk in Salzgitter einzubeziehen. Isenrath: „Meist bekommen die Politiker dann kalte Füße.“

Salzgitteraner legten Sperrmüll auf das Kunstwerk und zündeten es an

Die Zeit verging, und es war zu beobachten, dass das Kunstwerk öfters nächtlichen Aktivitäten ausgesetzt war. So schmückte die Spitze des Asphalthaufens eines Morgens ein für den Sperrmüll vorgesehenes Sofa. Auch ein von Unbekannten entfachtes Feuer überstand das Kunstwerk nahezu unbeschädigt.

Im Windschatten der Proteste gegen das Isenrath-Werk nutzten unbekannte Bürger die Gunst der Stimmung, um nächtens auch gegen andere Skulpturen aus dem „Kunst überall“-Projekt vorzugehen. Einige Plastiken wurden beschmiert, umgeworfen oder zum Teil zerstört.

Nach Wünschen des Ortsrats Süd sollte das Asphaltkunstwerk nach Ablauf des Vertrages am 31. Dezember 1990 verschwinden. Befürworter und Gegner redeten sich über diese Form von Kunst immer noch die Köpfe heiß. Mitten in diese Diskussion, am 12. Dezember 1990, kam dann die Nachricht des Künstlers, in der das Kunstwerk der Stadt zum Geschenk gemacht wurde. Auf Anraten der damaligen Leiters des Kulturamtes nahm Isenrath seine Schenkung wenige Tage später zurück.

Eine private Bürgerinitiative zur „Rettung des Kunstwerkes“ gründete sich

Die Toleranz der Salzgitteraner wurde dann noch überstrapaziert, als Isenrath ein „Happening-Begräbnis“ für „Die gescheiterte Hoffnung“ wünschte. Es sollte eine Umbettung stattfinden. Eine private Bürgerinitiative zur „Rettung des Kunstwerkes“ hatte schon entsprechende Kontakte geknüpft. Interesse wurde vom Elisabethstift auf dem Schäferstuhl bekundet, und selbst das bekannte Modehaus Beck in München hätte sich das Isenrath-Werk gern aufstellen lassen. Der Ortsrat Süd, der Verwaltungsausschuss sowie der Kulturausschuss beschlossen, das Kunstwerk mit Ablauf des Vertrages wegräumen zu lassen.

Folgendes Fax Isenraths erreichte wenig später das Kulturamt der Stadt: „Sagen Sie den Regierenden der Stadt Salzgitter einen herzlichen Götz von Berlichingen (das Original-Götz-Zitat heißt: „Sie können mich im Arsche lecken“; Anm. d. Red.). Sie sollen zerstören, was sie nicht ganz lassen wollen.“

Zwei Tage nach Ablauf der vertraglich vereinbarten Liegefrist, am Mittwoch, 2. Januar 1991, wurde die Schuttkunst zur frühen Morgenstunde durch Arbeiter des Straßenunterhaltungsbezirkes Süd beseitigt. Mit schwerem Gerät wurden die Asphaltbrocken auf Lastwagen geladen und zur Bauschutt-Deponie in Gitter abtransportiert. Unter den Asphaltschollen wurde auch der Kompass gefunden, den der Künstler hier beim Aufbau als Teil des Gesamtkunstwerkes hinterlegt hatte.

Der Künstler verlangte Schadenersatz für das Wegräumen seines Werks

Zu guter Letzt sorgte der Künstler erneut für Aufsehen mit einem offnen Brief an die Stadt Salzgitter, in dem es auszugsweise heißt „...ich stelle Strafantrag wegen der Zerstörung der Plastik - Die Stadt hat die Arbeit zerstört, ohne mich vorher in Kenntnis zu setzen - Für wen stehen Sie? Für Ihre Bevölkerung? Für Salzgitter? Nein! Für Salz? Nein! Für Gitter? Ich glaube ja. Wer sind Sie? Welcher Partei gehören Sie mehrheitlich an?“. Desweiteren forderte Isenrath von der Verwaltung bis zu 50.000 D-Mark Schadenersatz. In der Stellungnahme der Stadt Salzgitter hieß es: „Die Stadt brauchte die Zustimmung von Professor Isenrath nicht, um das Kunstwerk abzuräumen. Der Vertrag lief zum 31.12.1990 aus. Herrn Isenrath war bewusst, dass wir die Absicht hatten, es abzuräumen.“

Der Ruf der Stadt Salzgitter wurde nicht nachhaltig geschädigt

Heute wissen wir, dass die damaligen Befürchtungen, es würde Folgen für den guten Ruf haben, den die Stadt bundesweit aufgrund der Aktion „Kunst überall“ genoss, und dass viele Künstler, die in Salzgitter ausstellten, ihre Werke zurückfordern oder andere ihre Objekte der Stadt nicht mehr zu Verfügung stellen würden, nicht eingetreten sind.

Information

„Czaudernas Historien“ ist eine Serie der Salzgitter-Zeitung, die sich mit kleinen und großen Begebenheiten oder auch Örtlichkeiten in Salzgitter beschäftigt. Autor ist der Salzgitteraner Rolf Czauderna, der dazu auch Erinnerungen von Salzgitteranern schildert – und für diese Serie auch viele historische Bilder zur Verfügung stellt.