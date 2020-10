Wie das Bürgerkino in Salzgitter-Bad seine Zukunft plant

„Wir werden es irgendwie überleben“: Dieser Satz von Cinema-Geschäftsführer Claus Griesbach klingt allenfalls „gedämpft optimistisch“, wie er selbst meint. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit vorübergehender Schließung und Neustart des Spielbetriebs im Sommer mit Hygiene-Konzept sind die Besucherzahlen im Bürgerkino sehr überschaubar. Da geht es dem hauptsächlich vom Cinema-Freundeskreis getragenen Filmtheater nicht anders als kommerziellen Häusern. Doch aufgeben ist für die Macher keine Option.

Im Gegenteil, denn die Filmkunst-Enthusiasten haben große Zukunftspläne, die sie trotz Krise anpacken wollen. Dickster Brocken auf der Vorhabenliste: die Erneuerung der fast 50 Jahre alten Bestuhlung des 84-Plätze-Kinosaals. „Die kostet rund 40.000 Euro“, benennt Griesbach das Ergebnis mehrerer Hersteller-Angebote. Zum Testen von Sitzkomfort und Platzbedarf wurden bereits verschiedene Muster geliefert, die diskutiert und vom Publikum begutachtet wurden.

Elektronisches Kassensystem steht auf der Wunschliste

Die zusätzliche Anschaffung eines elektronischen Kassensystems, das laut Co-Geschäftsführerin Ursula Liebscher viele Vorteile und Vereinfachungen gegenüber der bisherigen „offenen Ladenkasse“ mit sich bringen würde, steht zudem auf der Wunschliste der Cineasten. Ein solches modernes System schlage mit zusätzlich gut 10.000 Euro zu Buche, so Griesbach. Zum Glück gebe es bundes- und landesweite Filmförderprogramme der Kultur-Ministerien, die Filmkunsttheater wie das Cinema unterstützen, heben Liebscher und Griesbach hervor. Um die niedersächsische Förderung habe er sich bereits monatelang gekümmert, so Griesbach.

Bislang habe nur die Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Da gibt es wie anderswo auch Bearbeitungsstau“, so Griesbach. Aktuell jedoch hätten sich neue Perspektiven aufgetan. Von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, gebe es die Aussage, dass man Kinos, die in 2020 hintenan stehen, im kommenden Jahr mit bis zu 80 Prozent pro Saal bei Modernisierungen fördern werde. „Das wäre ein echter Hammer“, hofft Griesbach auf die Verwirklichung der Pläne.

Auch Arthouse-Kino soll erhalten werden

Die Unterschrift Grütters steht bereits unter einer mit 2500 Euro dotierten Auszeichnung, die das Bürgerkino im Sommer für sein „besonders gutes Kinder- und Jugendfilmprogramm“ erhalten hat. Derweil kämpft das Cinema weiter um den Erhalt des Arthouse-Kinos in Salzgitter. „Am Tag des Dokumentarfilms hatten wir ganze zwölf Leute in zwei Vorstellungen“, gibt Griesbach ein Beispiel für die Auswirkungen von Corona. „Das macht uns zwar nicht kaputt, so wie wirtschaftlich abhängige Unternehmen, aber es treibt einem fast schon Tränen in die Augen, der Kinokultur wegen.“