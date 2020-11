Männer geben sich in Salzgitter-Bad als Dachdecker aus

An der Wohnungstür einer Seniorin in Salzgitter-Bad an der Franz-Zobel-Straße haben sich laut Polizei am Montagvormittag zwei Männer als Dachdecker ausgegeben, angegeben, dass dringende Dachdeckerarbeiter erledigt werden müssten, und sich Zutritt zum Haus verschafft. Die Frau sei zu einer Vorkasse von 1200 Euro aufgefordert worden. „In einem offensichtlich unbemerkten Zeitpunkt haben die Täter weiteres Bargeld erbeuten können und einen Gesamtschaden von 3000 Euro verursacht“, so die Polizei. Zeugen: (05341) 8250.

Tipps der Polizei

Hinweis der Polizei: Bitte lassen Sie niemals fremden Personen unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus verweilen. Vergewissern Sie sich immer über den Grund des Begehrenden und vergewissern Sie sich immer bei dem Arbeitgeber, ob es sich um echte Handwerker handelt. Entsprechende Telefonnummern finden sie stets in öffentlich zugänglichen Quellen (Internet) oder erhalten diese über die Telefonauskunft.

red