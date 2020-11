Fleischerei in Salzgitter-Bad wird Beratungszentrum

Etwas Alteingesessenes verschwindet, etwas Neues entsteht. So ist der Lauf des Lebens, und so geschieht es derzeit im nördlichen Stadtteil: Dort, in der Breiten Straße 54, wo über viele Jahre die Fleischerei Himstedt Fleisch und Wurstwaren anbot, wird im Frühjahr 2021 eine Beratungsstelle des Caritas-Netzwerks Salzgitter öffnen. Verdeckt derzeit noch ein Baugerüst die Fassade des ehemaligen Geschäftshauses, wird die Arbeit umso deutlicher, wenn man die Baustelle betritt. „Das ist eine Totalsanierung“, erklärte Caritas-Mitarbeiter und stellvertretender Einrichtungsleiter des Judith-Wohnheims in Ringelheim, Andreas Kotzian-Schwedeck, stark beeindruckt von den vielen Gewerken, die aktuell noch aus Abrissarbeiten und Deinstallationen bestehen.

Aydin Cici kaufte das Geschäftshaus

Noch erinnert im kalt gefliesten, ehemaligen Verkaufsladen nichts daran, dass dort schon bald ein heimeliges Beratungsbüro für Menschen mit psychischen Erkrankungen öffnen wird. Ebenso kalt und noch voller Bauschutt bieten auch die weiteren Räume einen arbeitsreichen Anblick: die karge Küche, ein kleiner Nebenraum als Büro, die Fleischerei als zukünftiger Gemeinschaftsraum und ein weiteres Büro, das in der ehemaligen Kühlraum eingerichtet wird. Und auch der Mann, der diese umfangreichen Umbauarbeiten nicht scheut, ist zugegen. Aydin Cici erwarb das Geschäftshaus, nachdem sich der altgediente Fleischer zur Ruhe setzte.

Viele Klienten wohnen in der näheren Umgebung

„Es ist in vielerlei Hinsicht ein Glücksfall für uns“, betonte Kotzian-Schwedeck mit Blick auf absoluten Nähe zum Caritas-Café Kolibri (Breite Straße 52) und demselben Vermieter. „Auch die Lage ist optimal.“ Schnell waren sich die Partner einig. Sven Seidel ist der Fachbereichsleiter im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) und Holger Rust im ambulant betreuten Wohngruppenbereich. Geplant ist, in der Breiten Straße 54 ein Beratungsangebot für Wohnfragen und mehr den Caritas-Klienten anzubieten. „Viele unserer Klienten wohnen in WGs in der direkten Umgebung. Das liegt daran, dass wir hier in Norden von Salzgitter-Bad etliche Wohnungen angemietet haben.“

Der ambulante Dienst unterstützt

Auch im Obergeschoss des ehemaligen Fleischerei-Geschäftshauses befindet sich eine Wohnung, die vom Caritas-Netzwerk für eine drei Personen-WG angemietet wird. Darüber hinaus werden auch Klienten des ABW in den Büroräumen in der Breiten Straße 54 Rat und Hilfe bekommen. „Diese Klienten wohnen autark in ihren eigenen Wohnungen, werden aber von uns durch den ambulanten Dienst mit Rat und Tat unterstützt.“

Nachfrage nach Wohnformen nimmt zu

Ob die eine oder die andere Wohnform: Die Nachfrage sei zunehmend, so Kotzian-Schwedeck. „Wir starteten 2016 mit drei Mitarbeitern und acht Klienten in Wohngemeinschaften. Heute haben wir sieben Mitarbeiter und rund 40 Klienten.“ Für die WGs gibt es derzeit eine Warteliste. Zumeist handele es sich bei den Bewohnern um psychisch erkrankte junge Leute, die aber nicht in ein Wohnheim ziehen wollen. „Ihnen gibt das Wohnen zusammen mit mehrere Leuten Sicherheit und Halt“, weiß er.

Anfang 2021 sind die Büros bezugsbereit

Im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens werden derzeit 70 Klienten zwischen Lebenstedt und Thiede bis Ringelheim betreut. Durch das Kündigen von anderen angemieteter Räumlichkeiten (unter anderem in Lebenstedt) und mit Eigenmitteln wird das Beratungsstellen-Projekt in der Breiten Straße finanziert. Anfang 2021 werden die Büros für die Mitarbeiter bezugsbereit sein. Ab Frühjahr 2021 werden dann die Türen für Beratungsgespräche und weitere Angebote offenstehen.