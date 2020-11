Stickeralbum für Salzgitters Feuerwehr ab heute erhältlich

Salzgitter-Bad. 394 Sticker plus Album sind nun im E-Center in Salzgitter-Bad erhältlich.

Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, die gesamte Feuerwehr in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die Stars des Sports gelte, werde für die Mitglieder von acht Ortsfeuerwehren im Süden Salzgitters ab heute Realität: „Es startet exklusiv im E-Center in Salzgitter-Bad der Verkauf der brandneuen Feuerwehr-Stickeralben“, das teilt die Freiwillige Feuerwehr mit.

Umgesetzt werde die Aktion, die „für öffentliche Wahrnehmung,echtes Starfeeling und ein starkes Kameradschaftsgefühl“ sorgen soll, mit dem Berliner Start-up „Stickerstars“. Eigens für die Feuerwehr Salzgitter sei eine Online-Tauschbörse eingerichtet worden.

394 Sticker seien ab heute für zehn Wochen in recycelbaren Sticker-Tütchen erhältlich. Ebenso gebe es die individuell kreierten Sammelhefte im Feuerwehr-Look exklusiv im E-Center Salzgitter-Bad, das das Projekt ermöglicht habe. Jeder Album-Kauf unterstütze die eigene Feuerwehr auch finanziell: „Jeweils zwei Euro fließen direkt in die Feuerwehrkasse.“ Das Projekt sei für die Feuerwehren kostenlos, zudem profitiere sie von Werbeseiten-Erlösen. Das Berliner Start-up „Stickerstars“ verfolge seit 2012 die Vision, „Mitglieder in ihren Gemeinschaften zu verbinden“.

red