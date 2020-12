Salzgitter-Bad. Die Polizei wird von der Besatzung eines Rettungswagens gerufen. Ein 27-Jähriger greift sie an.

Täter verletzt mehrere Polizeibeamte in Salzgitter

Ein 27-Jähriger hat am Donnerstag die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen. Die Polizei ist laut Mitteilung von der Besatzung alarmiert worden und kam gegen 16 Uhr in der Petershagener Straße an.

Wird nach Eintreffen der Polizei aggressiver

Das schien den Angreifer allerdings nicht zu stören und er soll noch aggressiver und geworden sein. Nach Eintreffen der Beamten soll er seinen Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht gezogen haben und versucht haben, auf die Polizisten einzuschlagen. Bevor er weitere Straftaten begeht, haben die Beamten versucht ihn auf dem Boden zu fixieren.

Wehr sich heftig beim Einsatz

Laut Mitteilung wehrte er sich dabei heftig und schlug und trat weiter in Richtung der Polizisten und bedrohte sie. Dabei sind sie wohl an den Beinen verletzt worden. Erst mithilfe weiterer Unterstützungskräfte wurden dem aggressiven 27-Jährigen Handfesseln angelegt.

Auch danach habe er weiterhin versucht die Beamten anzugreifen, sie zu bespucken oder anders zu stören. Mitunter beleidigte er die Polizisten bis hin zur Dienststelle, wie die Polizei mitteilt.

Bei diesem Einsatz wurden mehrere Beamte der Polizei verletzt. Rettungskräfte und Polizisten wurden angespuckt.

Viele Schaulustige

Negativ zieht die Polizei in ihrem Bericht Resümee: „Der Freiheitsentzug des Mannes wurde von annähernd 20 bis 30 Schaulustigen verfolgt. Teilweise wurde die Situation von Personen gefilmt.

red