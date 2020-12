Wohnbau erschließt mit Partnern Gebiet in Salzgitter-Bad

Auf dem Gelände des ehemaligen Freibades in Salzgitter-Bad am Finkenweg entsteht ein neues Wohngebiet. Mit ihrer Tochtergesellschaft, der WBV Wohnbau Betreuungs & Verwaltungs GmbH Salzgitter (WBV), erschließt die Wohnbau Salzgitter auf einer Gesamtfläche von rund 16.000 Quadratmetern insgesamt 18 neue Baugrundstücke, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vermarktung hat begonnen

Für Einfamilienhäuser seien hiervon 12 und für Doppelhäuser 4 Baugrundstücke zwischen 370 und rund 600 Quadratmeter Fläche vorgesehen. Diese könnten ab sofort erworben und in 2021 bebaut werden. Carsten Seidel, Geschäftsführer der Braunschweiger Investment & Consulting GmbH, vermarktet laut Mitteilung die Grundstücke im Auftrag der WBV und koordiniert die spätere Bebauung mit der Firma MT-Massivhaus.

Angrenzend an bestehende Häuser

Wer zur Miete in diesem Gebiet leben möchte, könne in eine der neu geplanten Wohnungen der Wohnbau Salzgitter einziehen. Auf zwei Grundstücken mit knapp 3000 Quadratmetern, direkt angrenzend an die wohnbaueigenen Häuser am Finkenweg, entstünden in den nächsten zwei Jahren ein Mehrfamilienhaus mit 13 barrierefreien Mietwohnungen zwischen 40 und 150 Quadratmetern Wohnfläche sowie vier Stadthauswohnungen im Reihenhausstil mit rund 160 Quadratmetern Wohnfläche.

Einstellplätze sind vorgesehen

Alle Wohnungen verfügten über Balkon oder Dachterrasse – die Stadthauswohnungen zusätzlich über einen eigenen kleinen Garten sowie über ein Studio im Dachgeschoss mit einer Dachterrasse. Ein Einstellplatz für jede Wohnung sei ebenfalls mit vorgesehen. Der bisherige Spielplatz werde gegen Ende der Erschließung auf das nordwestliche Grundstück verlegt.

Oberbürgermeister sieht sich um

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel zeigte sich laut Wohnbau bei der ersten Bauplatzbegehung zufrieden: „Ich kenne das Wohnquartier noch aus meiner frühen Kindheit sehr gut, als ich regelmäßig mit meinen Eltern und Freunden das damalige Freibad besuchte. Das Baugebiet ist für viele Salzgitteraner und Einpendler sehr attraktiv. Einkaufsmöglichkeiten und Sportstätten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Ich freue mich sehr, dass die Wohnbau mit diesem Neubauprojekt ermöglicht, vielfältige individuelle Wünsche und Bedürfnisse zu verwirklichen.“

red