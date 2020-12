4000 Euro Sachschaden nach Unfall in Salzgitter

Ein Sachschaden von 4000 Euro ist nach einem Verkehrsunfall im Gittertor entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, waren am Unfall am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, drei Autos beteiligt. Vermutlich aus Unachtsamkeit habe eine 63-Jährige beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 22-Jährigen Autofahrerin missachtet.

Durch die Kollision ist laut Mitteilung ein weiteres Auto beschädigt worden.

23 Jähriger ohne Versicherung

Gegen 20 Uhr war am Donnerstag ein 23-Jähriger ohne Versicherung mit seinem E-Roller unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn laut Mitteilung in der Margeritenstraße. Den Beamten sei aufgefallen, dass am E-Roller kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war.

Verdacht bestätigt bei Kontrolle

Bei der anschließenden Kontrolle habe sich der Verdacht bestätigt, dass der 23-Jährige ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war.

Weiterfahrt untersagt

Darauf untersagten ihm die Polizeibeamten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, wie es abschließend in der Mitteilung heißt.