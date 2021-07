Salzgitter-Bad. An zwei Tagen in Folge werden in Salzgitter-Bad Hühner entdeckt, die in Säcken ausgesetzt wurden. Schon vorher waren sie schlecht behandelt worden.

Eine Passantin entdeckte die Tiere in den Plastiksäcken, sorgte für Luft und informierte den Tierschutz.

Todesfalle für Hühner Lebende Hühner in Salzgitter-Bad in Plastiksäcken ausgesetzt

Die Fundorte liegen in Salzgitter-Bad nah beieinander.

Im zweiten Fall hatten sich die Tiere befreien können oder waren befreit worden.

In beiden Fällen retten aufmerksame Passanten den Hühnern das Leben.

Nach und nach geht es den insgesamt neun Tieren besser.

Bedrückender Fund in Salzgitter-Bad: Eine Spaziergängerin wurde am Mittwoch auf der Erikastraße, Ecke Kolberger Straße, auf einen Plastiksack aufmerksam. „Die Dame öffnete den Beutel und musste schockiert feststellen, dass dort drei Hühner eingepackt waren“, wird Tierheimleiterin Friederike Maibaum in der Pressemitteilung des Tierschutzvereins Salzgitter und Umgebung zitiert.

Unklar, wer die Tiere ausgesetzt hat

Sie machte sich direkt auf den Weg und nahm die Tiere in ihre Obhut. „Die drei Legehennen waren doppelt in 60 Liter Säcke eingepackt. Offensichtlich wollte jemand sicher gehen, dass die Tiere keine Luft mehr bekommen“, so Benjamin Kozlowski vom Vorstand des Tierschutzvereins. Wer sich der drei Hühner auf diese grausame Art entledigen wollte, sei bislang nicht bekannt. Fest stehe, dass derjenige sich schon vorher nicht gut um die Tiere gekümmert habe. „Die Flügel waren abgeratscht und unprofessionell gestutzt“, schildert Maibaum den äußerlichen Zustand. „Zudem sind sie stark abgemagert.“

Der zweite Fall am nächsten Tag

Am nächsten Tag dann die nächste schlimme Nachricht: Erneut riefen besorgte Tierfreunde die Hotline des Tierheims an, um auf ein weiteres Huhn aufmerksam zu machen, so der Verein. Tierheimleiterin Maibaum setzte sich erneut ins Auto, um sich die Situation anzuschauen. „Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um sechs weitere Hühner handelte, die sich ihrem Schicksal überlassen wurden.“

Anwohner haben geholfen

Dieses Mal wurden die Tiere auf der Rückseite der Dr.-Klaus-Schmidt-Hauptschule auf der Hedwigstraße in Salzgitter-Bad gesichtet, also nur wenige hundert Meter vom Fundort der am Vortag gefundenen Tiere. „Mit Hilfe von zwei Anwohnern konnten wir die sechs Hühner einfangen und sichern“, erläutert Friederike Maibaum. Sie dankt den Helfern.

Eine offene Frage

Offensichtlich, so der Tierschutzverein weiter, waren auch diese Tiere zuvor in Säcke verpackt und ausgesetzt worden. Ob sich die Hühner selbst befreien konnten oder von Passanten befreit wurden, ist hingegen nicht bekannt.

Lesen Sie auch:

In Salzgitter ausgesetzten Welpen geht es besser

Hundewelpen am Straßenrand in Salzgitter entsorgt – einer stirbt

Es war knapp

Gesundheitlich gehe es den inzwischen neun Hühnern den Umständen entsprechend gut. „Die Tiere haben nach ihrer Befreiung kräftig nach Luft geschnappt. Viel länger hätten sie nicht in den Säcken bleiben dürfen“, so die Tierheimleiterin.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de