Manchmal möchte man wieder Kind sein – zumindest, wenn es so aufregende Aktionen gibt wie jetzt in der Kita Wirbelwind. Dort warten die Löwen, so nennen sich die Kinder der Löwengruppe stolz, auf „ihre“ Küken. Zehn sollen heute oder morgen schlüpfen. Auch wenn die Eier in einem Inkubator, statt von...