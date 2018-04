Ich weiß nicht so recht, wer größere Augen gemacht hat: Der brütende Gartenrotschwanz oder ich. Aug in Aug standen beziehungsweise saßen wir uns gegenüber, als ich an einem Geräteunterstand an der Garage vorbeilief. Auf einigen aufrecht an die Wand gelehnten Brettern, die somit eine recht große...