Tja, was soll man dazu sagen? Kennen Sie jemanden, der so aussieht wie auf dem Piktogramm rechts? Ich nicht. Wo doch Frauen in heutiger Zeit kaum noch Rock und Zöpfe tragen. Aber natürlich muss man sich fragen, wie ein korrektes Piktogramm aussehen soll, das von allen verstanden wird. Am Ende muss...