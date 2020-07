Optimismus fällt schwerer

Als der Corona-Shutdown gerade zwei Wochen andauerte, schrieb ich an dieser Stelle, dass ich rammdösig werde. Jetzt fällt es schwer, Schöneres zu berichten und Optimismus zu verbreiten. Spaziergänge, eine der wenigen Bewegungsmöglichkeiten im Freien, verlieren zunehmend an Attraktivität, weil die Zahl unterschiedlicher Wege begrenzt ist. Einkaufsbummel? Selbst nach der Öffnung der überwiegend kleineren Geschäfte ist das wenig motivierend, die Innenstädte bleiben – leider – leer. Es bleibt nur Respekt vor den Ladeninhabern, die mit dem Öffnen ihrer Geschäfte auf Besserung hoffen. Mit anderen Sport treiben? Bei all den Auflagen macht das wenig Spaß. Eine Reise planen, um einen positiven Anreiz zu setzen? Angesichts der Unsicherheit keine besonders gute Idee. Der Gedanke daran, was das mit dem am Tourismus hängenden Geschäftsbereichen macht, lässt erschaudern. Da auch andere Wirtschaftszweige zunehmend in die Knie gehen, schlägt die gegenwärtige Situation auch dem glühendsten Optimisten aufs Gemüt. Was bleibt? Daumen drücken, dass es besser wird.

