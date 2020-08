Ein Bindestrich für unser Bad und für die Bahn

Die Deutsche Bahn und die deutsche Sprache – das ist eine Geschichte mit manchen Missverständnissen in den vergangenen Jahren. An Bahnhofsgleisen werden Durchsagen schon mal komplett nur in Englisch wiedergegeben, wenn die deutsche Tonspur nicht läuft. Und wer erinnert sich nicht an das ungelenke „Thank you for travelling with Deutsche Bahn“?. Denglisch kann das Unternehmen. Seit neuestem gibt es eine Image-Kampagne, die der durch Corona angeschlagenen Bahn wieder zu mehr Fahrgästen und Umsatz verhelfen soll: Reisende werden in Stahl- (Peine, nicht Lebenstedt) oder Löwenstädten (kommen Sie drauf) freundlich begrüßt. Und bei uns? In Bad heißt es „Willkommen im Solekurort“. Da musste ich stutzen… Ein Bindestrich nach der Sole hätte dem Miniwortmonster doch gut getan, oder?

