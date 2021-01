Literarische Entdeckungen

Wissen Sie, wer eigentlich diese Liebesromane kauft, die es in vielen Supermärkten in der Nähe der Kasse gibt? Seit kurzem bin ich das. „Insel des Sturms“ heißt der Schmöker, in den ich mich derzeit nach getaner Arbeit versenke. Es ist die Geschichte einer ausgebrannten Psychologie-Professorin, die sich für eine Auszeit in einem malerischen Cottage in Irland einnistet. Im nahen Dorf lernt sie den geheimnisvollen und vor Virilität strotzenden Wirt des örtlichen Pubs kennen. „Vorsichtig beginnt er, die Fremde mit Geschichten von Geheimnissen Irlands zu umwerben. Und bald stellt sie fest, „dass dieser Mann mit den Augen eines irischen Sturms sie nicht nur fasziniert, sondern auch auf tiefe, rätselhafte Weise ihre Seele berührt…“, verspricht der Klappentext. Was aus den Beiden wird, habe ich noch nicht erfahren. Aber dank des Supermarkts meines Vertrauens ist meine Lockdown-Lektüre zweifellos ein wenig bunter geworden. Schließlich ist Irland die grüne Insel. Und bei dem derzeitigen Wetter kommen mir Gedanken an mehr Grün ganz recht.

