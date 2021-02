Bitte entfernen Sie mich aus dem Verteiler“, „Mich auch“, „Mich ebenfalls!“. Die Einführung einer Kommunikationsplattform bei einer deutschlandweit agierenden Firma hatte unerwartete Folgen. Wie bei einem Pingpong-Spiel in Zeitlupe gingen die E-Mails an tausende Empfänger. So kann es gehen, wenn plötzlich jeder mit jedem vernetzt ist. Egal, ob er in Esslingen, Ebersbach oder Edemissen sitzt. Das Ganze wirkt wie ein großer Feldversuch. Am Anfang stehen Einladungen zu virtuellen Besprechungen, die versehentlich an alle Mitarbeiter gehen. Die ersten reagieren (siehe oben). Es folgt die zweite Welle ähnlicher Kommentare. Der Ton wird rauer („Es nervt!“). Einige Wohlmeinende weisen darauf hin, dass es nicht weniger nervt, dies immer allen mitzuteilen. Andere erklären, was technisch dahinter steht. Vergebens. Die dritte, vierte und fünfte Welle rollt und die zähe Lawine bahnt sich unaufhaltsam ihren Weg. Jeder Einwurf wird hinfort gespült durch die Vielzahl der „Mich auch!“-Kommentare. Vermutlich verhält es sich wie bei einem Bach, dessen Quelle versiegt: Es braucht einfach eine Weile, bis der letzte Tropfen an der Mündung zum Fluss angekommen ist. Genug Wasser ist dort aber vermutlich immer noch…