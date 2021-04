Reiseziele –einmal anders

Mit Urlaubsreisen ist derzeit nicht viel los. Urlaub, an welchem Ort auch immer, zu planen, ist zumindest mit einem gewissen Risiko behaftet. Dazu passt eine besondere Art Galgenhumor, die mir unlängst per Mail übermittelt wurde. Darin enthalten ist der Grundriss einer Wohnung mit der Überschrift Top-Reiseziele 2021. Beim Eintritt in die Wohnung landet man sofort in Flurenz. Aus dem Schlafzimmer wird Großbrettannien und das stille Örtchen zu Kloatien. Aus früherer Zeit fallen mir da noch ein paar andere Ziele ein. Wie wäre es mit Bad Meingarten, Balkonien oder dem Monte Terrasso? Vielleicht dürfen wir uns bis zu den Sommerferien doch noch auf Ziele an Nord- oder Ostsee, in den Alpen oder Teilen des europäischen Auslands freuen. Aber das bleibt Zukunftsmusik.

