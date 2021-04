Mit der Treue ist es schon so eine Sache. Das Althergebrachte bringt ja auch eine Form von Sicherheit, aber manchmal darf es doch etwas Neues sein – das gilt auch beim Einkaufen. Also habe ich kürzlich meinen Stamm-Supermarkt um die Ecke verschmäht und bin, ehrlich gesagt ist es nicht viel mehr als eine Ecke weiter, zur Konkurrenz gegangen. Einfach mal andere Sachen sehen, und sei es nur die Anordnung der Waren. Schön ausgeleuchtet war dabei die Fleisch-Kühltruhe, da kam ich nicht dran vorbei. Was steht drauf: 11 Euro noch was. Na ja, sicher der Kilopreis, denkt das Journalistenhirn. An der Kasse, es kam noch ein bisschen Grünes dazu, dann die Aussage: 14 Euro noch was, bitte. Hups? Da war wohl doch nicht das Kilo gemeint. Aber okay, geschmeckt hat es. Und war immerhin mal was Neues.

