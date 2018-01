WM-Spiele laufen im Pfarrhof

Traditionell hatte die Kolpingsfamilie Thiede-Steterburg zu ihrem Neujahrsempfang in das Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Bernward eingeladen. Vorab gab es zur Einstimmung in der kleinen Kapelle eine kurze Andacht mit Pater Paulus. Er stellte den Begriff „Zeit“ in den Mittelpunkt...