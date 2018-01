Täter entzünden Wertstoffcontainer

Lebenstedt Unbekannte haben am Sonntag gegen 18.30 Uhr den Inhalt eines 1100 Liter fassenden Wertstoffcontainers in der Straße Papenkamp in Lebenstedt entzündet. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr der Stadt Salzgitter abgelöscht werden, teilt die Polizei mit. Daher entstand nur am Deckel ein...