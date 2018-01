14-Jähriger ist für Containerbrände in Lebenstedt verantwortlich

Gleich zwei Wertstoffinseln gerieten am Sonntagabend in Brand. Foto: Rudolf Karliczek

Lebenstedt Gleich zwei Wertstoffinseln haben am Sonntagabend innerhalb von 20 Minuten in Lebenstedt gebrannt.

Die Polizei hat einen 14-Jährigen ausfindig gemacht, der eingeräumt hat. für die Containerbrände am Sonntagabend in Lebenstedt verantwortlich zu sein. Er hat außerdem seinen 17-jährigen Freund beschuldigt, dieser hat sich aber noch nicht dazu geäußert. Die Beamten vermuten, dass der 14-Jährige auch noch mit anderen Brandstiftungen in Verbindung gebracht werden könnte.

Am Sonntagabend sind innerhalb von 20 Minuten zwei Wertstoffinseln in Lebenstedt in Brand geraten. Zunächst fingen Container vor einem Wohngebäude am Rohrkamp Feuer. Kaum war der Brand gelöscht, fing eine Wertstoffinsel an der Engelnstedter Straße Feuer.