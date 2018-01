Drei Verletzte nach Schüssen mit Gaspistole in Salzgitter

Nachdem Unbekannte am Mittwochabend eine Reizgas-Pistole im Treppenhaus eines Wohnhauses in der Salderschen Straße in Lebenstedt abgefeuert haben, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Eine Frau und ihre zwei Kindern (13 und 7 Jahre alt) erlitten Atemwegsreizungen, weil das Gas in ihre Wohnung eindrang. Laut Polizei war gegen 20.30 Uhr ein Alarm bei der Feuerwehr eingegangen, weil Anwohner Knallgeräusche gehört und Gasgeruch bemerkt hatten. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort.