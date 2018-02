Wer nicht artig war, bekam auf die Finger

Die Berichte über Peter-Jürgen Schneider in der Salzgitter-Zeitung haben mich veranlasst, auch einen Beitrag zur 75-jährigen Geschichte der Stadt Salzgitter zu schreiben. Ich bin im Mai 1947 in Hallendorf geboren. Meine Mutter Anita kam vor dem Weltkrieg mit ihren Eltern aus Glauchau in Sachsen...