Piraten entern KJT Thiede

Relativ viel Andrang herrscht bei der Piratenparty an der Kasse.Foto: Stadt

„Pirate – wild und frei...“ – so heißt es in einem Karnevalslied. Viele Kinder im Alter bis zwölf Jahren haben an Karneval im Kinder- und Jugendtreff (KJT) Thiede eine gigantische Faschingsparty rund um das Thema Piraten gefeiert.

Wie die Stadt mitteilt, kamen viele Gäste in den unterschiedlichsten Kostümen und enterten die Decks des KJT. Hier konnte gespielt, getanzt und gefeiert werden. Knapp 170 Besucher, Kinder, Eltern und dazu viele ehrenamtliche Helfer nahmen an der Feier teil und hatten viel Spaß zusammen.