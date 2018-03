Kolpinglädchen unterstützt Hospiz mit 5000-Euro-Scheck

Große Freude bei Britta Bötel, Geschäftsführerin des Hospiz Salzgitter. Sie strahlte, als ihr das Kleine Kolpinglädchen Sankt Bernward in Steterburg am Montag einen symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Euro überreichte. „Wir sind unendlich dankbar, dass das Lädchen uns seit Jahren mit Spenden...