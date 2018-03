Öltücher lösen Brand eines Trockners aus

Lebenstedt Die Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen zu einem Brand in der Kampstraße ausgerückt. Anlass waren vermutlich zu heiß getrocknete Öltücher, die in einem Industrietrockner einen Brand auslösten, teilt die Polizei mit. Insgesamt wurden durch diesen Vorfall zwei Industrietrockner völlig zerstört. Darüber hinaus erlitt der 65-jährige Mann, der die Einsatzkräfte alarmiert hatte, eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, so dass kein weiterer Gebäudeschaden entstand. Eine Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

