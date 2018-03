Ein Mann kämpft für seinen toten Vater

. Das Helios-Klinikum in Salzgitter kommt nicht aus den Schlagzeilen. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt aufgrund eines Todesfalls in dem Krankenhaus in Lebenstedt. Der 79-jährige Erwin Falke ist dort ums Leben gekommen – dem Vorwurf zufolge nach einer Fehldiagnose. Der behandelnde Arzt hatte einen Hexenschuss festgestellt, anstatt der tatsächlich vorliegenden Blutvergiftung. Der Sohn des Toten ist überzeugt, dass sein...