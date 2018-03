Das stille Verschwinden des Stars

Lebenstedt Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und sein bayerischer Partner LBV (Landesbund für Vogelschutz) haben den Star zum „Vogel des Jahres 2018“ gewählt. Dazu hält Walter Wimmer vom Nabu Salzgitter am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr einen bebilderten Vortrag zum Star in der Stadtbibliothek in...