Unbekannte scheitern bei Wohnungseinbruch

Lebenstedt Bislang Unbekannte sind am Freitagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße eingebrochen. Gegen 21.40 Uhr betraten sie das Treppenhaus des Hauses und versuchten, ein Glaselement einer Zwischentür zu entfernen, um an die Wohnungstür eines 60-Jährigen zu gelangen. Dieser bemerkte...