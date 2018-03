Passionskonzert in der St.-Andreas-Kirche

Lebenstedt In der St.-Andreas-Kirche, Thiestraße 23, in Leben-stedt, führt ein erster Projektchor von Propsteikantorin Carmen Winkler „Die sieben Worte Jesus am Kreuz“ aus einer Passion (1892) von Heinrich Fidelis Müller auf. Das Konzert ist am Karfreitag, 30. März, ab 9.30 Uhr Teil des Gottesdienstes.