Täter zerkratzen Auto – 500 Euro Schaden

Lebenstedt Unbekannte Täter haben die rechte Fahrzeugseite eines im Wilhelm-Kunze-Ring in Salzgitter abgestellten Wagen zerkratzt. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 23 Uhr. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.