Einbrecher stehlen E-Bikes für 5000 Euro

Thiede Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in einen Keller in der Wolfgang-Borchert-Straße eingebrochen. Sie entwendeten anschließend zwei E-Bikes, wie die Polizei mitteilt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 5 100 Euro.