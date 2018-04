Diebe brechen in mehrere Mehrfamilienhäuser ein

Thiede In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag sind bislang unbekannte Täter in drei Mehrfamilienhäuser in Thiede, Gerhart-Hauptmann-Straße, eingedrungen. Dort durchsuchten sie laut Polizeibericht gezielt die Keller. Aus zwei Häusern wurde jeweils ein Fahrrad gestohlen: ein Trekkingrad der Marke Radon im Wert von etwa 1300 Euro und ein Rennrad der Marke RT im Wert von etwa 200 Euro.