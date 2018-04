Mann fährt ohne gültigen Führerschein

Lebenstedt Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte ein 33-Jähriger am Samstag gegen 23.25 Uhr in Lebenstedt lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorzeigen. Da er jedoch bereits seit 2015 in Deutschland lebt, hat diese Erlaubnis keine Gültigkeit mehr. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.