Frühstücksrunde im Generationentreff

Lebenstedt Im Generationentreff in der Martin-Luther-Straße 22 gibt es als neues Angebot einmal monatlich ein Frühstück zum Selbstkostenpreis. Erstmals findet es am Mittwoch, 25. April, um 10 Uhr statt, dann jeweils am letzten Mittwoch im Monat. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel: (0 53 41) 2 84 96 67.