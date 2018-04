Mehr als 4000 Biker zu Gast in Salzgitter

Mehr als 4000 Biker haben sich am Samstag an der Motorradgedenkfahrt von Lebenstedt zum Braunschweiger Dom beteiligt. „Es waren wesentlich mehr als im vorigen Jahr“, berichtete Jens Bogdan von der Stadt Salzgitter. Die Kommune ist wie die Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer (ACM) und die Landessparkasse Veranstalter des Mammut-Treffens. Im Konvoi wurden Holzkreuze mitgeführt, die an die zehn 2917 tödlich verunglückten...