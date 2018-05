Viel Licht, viel Wasser, viel Vergnügen

Salzgitters Hallenfreibad heißt nun Stadtbad. Und nicht nur der Name ist neu. Was sich getan hat, seit der Rat Anfang 2015 beschlossen hat, die Freizeitanlage für maximal 13,2 Millionen Euro umzubauen und zu modernisieren – das ist am Samstag, 5. Mai, ab 11 Uhr zu sehen. Die Stadt präsentiert dann...