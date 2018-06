Kreuzung in Thiede für letzte Bauphase gesperrt

Im Zuge der laufenden Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung bei Salzgitter-Thiede beginnt am Freitagmittag, 22. Juni, die letzte Bauphase. Die Landesstraße 615 von und nach Üfingen ist dann wieder frei. Gleichzeitig wird der Kreuzungsbereich der L 615 (Danziger Straße) mit der L 618 (Eisenhüttenstraße) voll gesperrt. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, werden Umleitungen um den Kreuzungsbereich herum ausgeschildert. Die Danziger Straße kann bis zur Einmündung Pappeldamm befahren werden.

Weiterhin gesperrt bleibt die A-39-Anschlussstelle Thiede in Fahrtrichtung Braunschweig.

Die gesamten Bauarbeiten sollen bis Montagfrüh, 25. Juni, abgeschlossen werden. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.