Lebenstedt. Der Dreijährige war am Samstag in einem Supermarkt im City Carrée verloren gegangen.

Polizei hilft bei Suche nach vermisstem Jungen in Lebenstedt

Eine Suche nach einem vermissten dreijährigen Jungen am Samstagnachmittag im City Carrée ist glücklich ausgegangen. Laut Angaben der Polizei meldete sich ein 46-jähriger Mann aus Salzgitter bei der Polizei in Lebenstedt. Er teilte mit, seinen dreijährigen Sohn im Einkaufszentrum verloren zu haben. Eine Polizeistreife, Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und mehrere Angestellte der ansässigen Geschäfte suchten nach dem Jungen. Und dieser konnte, nach einer knappen halben Stunde, wohlbehalten in der Milchwaren- und Joghurtabteilung eines dortigen Lebensmittelgroßmarktes gefunden werden.