Unbekannte werfen mit Gullydeckel Scheibe ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in ein Geschäft in der Schäferwiese eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Täter in dem Geschäft Behältnisse geöffnet und durchsucht hatten, konnten sie im Verlauf der Tat an Bargeld gelangen. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die Polizei in Salzgitter Lebenstedt sucht nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie können sich telefonisch unter

(05341) 18 97-0

bei der Polizei melden.