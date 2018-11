Lebenstedt. Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.50 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in einen Gewerbebetrieb am Fischzug eingebrochen.

Täter brechen in Gewerbebetrieb ein

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 23.50 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in einen Gewerbebetrieb am Fischzug eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter eine Zugangstür des Gewerbebetriebes auf und konnte nunmehr durch die geöffnete Tür das Objekt betreten, so die Polizei. Die Täter erbeuteten offensichtlich Bargeld, die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.