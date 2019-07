Lebenstedt. Zu den Bränden kam es gegen 3.50 Uhr an der Straße Am Flachen Meer in Lebenstedt. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen.

Aus bislang nicht bekannten Gründen ist es nach Polizeiangaben am Mittwoch, 3. Juli, gegen 3.50 Uhr an der Straße Am Flachen Meer in Lebenstedt zum Brand eines Müllcontainers gekommen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass weitere Container in Brand gerieten, heißt es weiter im Polizeibericht. Die Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 250 Euro. Zeugen werden gesucht.

