Lebenstedt: Stadt plant keine Radweg-Sanierung auf Neißestraße

Der auf der Neißestraße stadteinwärts führende Fahrradweg befindet sich insbesondere im Bereich zwischen Schubertstraße und Schäferkamp in einem wenig erfreulichen Zustand. Das Pflaster gleicht einem Flickenteppich und wird zusätzlich noch durch parkende Autos und verschiedene Container verengt, zudem liegen vielerorts Glasscherben auf dem Boden herum.

Diese Missstände hat nun auch ein Leser auf unserem Online-Portal Alarm 38 kritisiert – und in diesem Zuge nachgefragt, ob es nicht möglich wäre, an der Neißestraße einen sich auf Straßenebene befindlichen Fahrradschutzstreifen einzurichten, wie er etwa bereits am Schäferkamp existiert.

Stadt: „Erforderliche Verkehrssicherungspflicht wird aufrecht erhalten“

Stadtsprecher Martin Neumann räumt auf Nachfrage unserer Zeitung ein, dass sich der genannte Wegabschnitt „in der Tat in einem schlechten Zustand“ befinde. Aktuell seien hier jedoch keine weiteren Maßnahmen geplant – der „erforderliche Rahmen der Verkehrssicherungspflicht“ werde im Zuge der regulären Unterhaltung der Neißestraße aufrecht erhalten.

Der Rat der Stadt hat im Jahr 2014 ein Radverkehrskonzept für Salzgitter erstellt, auf dessen Basis „Maßnahmenempfehlungen zur Verbesserung der Radverkehrsführung“ erarbeitet wurden, so Neumann weiter. Deren Umsetzung könne jedoch nur Stück für Stück erfolgen und hänge darüber hinaus in jedem Fall von der Finanzierbarkeit ab: „Ein Ausbau des Radverkehrsnetzes, der nicht zulasten des Autoverkehrs geht, lässt sich – insbesondere im innerstädtischen Bereich – leider oft nicht realisieren.“

Fahrradschutzstreifen auf Schäferkamp funktioniert

Den angesprochenen Fahrradschutzstreifen am Schäferkamp gibt es bereits seit 2013 – zunächst in einer einjährigen Testphase, nun dauerhaft. Stadtsprecher Neumann dazu: „Die Radfahrer werden auf dem Streifen rechtzeitig von überholenden Fahrzeugen erkannt und insbesondere im Bereich von Einmündungen sicherer geführt als auf einem Bordstein-Fahrradweg.“