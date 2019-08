Jahrestag des Mauerbaus – Kranzniederlegung in Salzgitter

Es war ein schwarzer Tag in der deutschen Geschichte. In der Nacht zum 13. August 1961 begann das DDR-Regime mit dem Bau der Mauer. Damit war DDR-Bürgern der Fluchtweg nach Westberlin abgeschnitten. Traditionell legt der CDU-Kreisverband Salzgitter an der Gedenkstätte vor der Polizeidienststelle...