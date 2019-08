Lebenstedt: 21-Jähriger mit Schneidwerkzeug am Finger verletzt

Ein 25-jähriger Mann hat Dienstagnacht, 20. August, gegen 23 Uhr „An der Windmühle“ einen 21-Jährigen mit einem Schneidwerkzeug am Finger verletzt. Zuvor waren die Männer, so meldet die Polizei, aus derzeit noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Der 25-Jährige schubste den 21-jährigen Mann im Verlauf des Streits auch noch, so die Polizei weiter. Dabei kam der 21-Jährige zu Fall und zog sich Prellungen und Abschürfungen zu. Er wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

