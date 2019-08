Lebenstedt: Ludwig-Erhard-Berufsschüler lernen Verkehrssicherheit

Foto: Bernward Comes

Lebenstedt. An verschiedenen Stationen ging es um die Gefahren des Autoverkehrs. Die Schüler waren aktiv dabei – ob mit Handy am Steuer oder kopfüber.

Die Ludwig-Erhard-Schule hat am Donnerstag in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, der Landesverkehrswacht und der Verkehrswacht Salzgitter erstmals einen Verkehrssicherheitstag veranstaltet. Rund 500 Berufsschüler konnten sich den ganzen Vormittag lang an verschiedenen Stationen auf dem Schulgelände an der Johann-Sebastian-Bach-Straße aktiv ein Bild davon machen, welche Gefahren es im Straßenverkehr gibt – und vor allem, wie schnell diese häufig entstehen können.

So wunderte sich Schulleiter Michael Wutke auch nicht, als vor seinem Büro lautes Reifenquietschen zu hören war: An der „Bremsversuch“-Station ließ ADAC-Trainer Detlef Gigga die jungen Erwachsenen schätzen, wie weit der Bremsweg seines Test-Fahrzeugs bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und eingelegter Vollbremsung ist.

Autofahrer zwischen 18 und 20 Jahren als größte Risikogruppe

Die Überprüfung gab es live vor Ort – besonders abenteuerlustige Schüler waren als Beifahrer dabei. „Bei 30 Stundenkilometern beträgt der Bremsweg in der Regel etwa 4,50 Meter, bei Tempo 50 dann schon 12,50 Meter“, erklärte Gigga. Wenn man dann aufgrund einer Ablenkung – heutzutage nicht selten in Form des Handys am Steuer – mit Verzögerung auf Gefahrensituationen reagiere, sei es häufig schon zu spät, um den Unfall zu verhindern.

„Unsere Schüler freuen sich darüber, Erfahrungen zu machen, die über den Unterrichtsalltag hinaus gehen“, so Schulleiter Wutke. Viele der mehrheitlich um die 18 Jahre alten Teilnehmer hätten bereits ihren Führerschein oder seien gerade dabei – somit also passende Ansprechpartner. „Autofahrer zwischen 18 und 20 Jahren sind außerdem die größte Risikogruppe, wenn es um das Verursachen von Verkehrsunfällen geht“, ergänzte Larissa Gogolin vom ADAC. Hier spiele etwa Selbstüberschätzung eine Rolle, oftmals aber auch die angesprochene Ablenkung durch Handy und Co.

„Ablenkungsparcours“ und Überschlagssimulator

Wer bei Tempo 30 nur eine Sekunde auf sein Telefon schaut, ist bereits 15 Meter weiter gefahren, ohne aufgepasst zu haben: Von dieser Lektion konnten sich die Berufsschüler – bei zehn Stundenkilometern in abgeschwächter Form – auf dem mit Elektro-Karts zu bewältigenden „Ablenkungsparcours“ überzeugen. Nach einer „normalen“ Aufwärmrunde bekamen die Nachwuchsfahrer im nächsten Durchgang ihr Handy in die Hand – in der Folge mussten einige der Hütchen, die die Strecke begrenzten, daran glauben.

Auf dem „Ablenkungsparcours“ mussten die Ludwig-Erhard-Schüler mit Elektro-Karts und ihren Handys hantieren. Foto: Marius Klingemann

Was hier zur Erheiterung beitrug, kann im Ernstfall schlimme Folgen haben. Im Überschlagssimulator erfuhren die Schüler am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, kopfüber im Auto festzusitzen. Auf den Versuch ließen sich die meisten ein, doch viele Gesichtsausdrücke veränderten sich recht schnell, als es erstmal losgegangen war. „Ich hatte schon ein bisschen Angst, das Atmen wurde auch schwieriger“, sagte etwa der

18-jährige Mohammad.

Der Verkehrssicherheitstag soll an der Ludwig-Erhard-Schule ab sofort jährlich stattfinden.