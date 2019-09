Ladendieb schlägt Verkäuferin in Lebenstedt

Nachdem es bereits am frühen Samstagnachmittag zu einem versuchten Diebstahl bei C&A in der Albert-Schweitzer-Straße gekommen war, gab es dort am Abend einen räuberischen Diebstahl. Das teilt die Polizei mit. Zunächst habe ein Jugendlicher gegen 13 Uhr versucht, das Geschäft mit diversen Kleidungsstücken, die er der Auslage entnommen und in eine mitgebrachte Einkaufstüte gelegt hatte, das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Hieran wurde er durch eine Ladendetektivin gehindert, so dass er ohne Beute flüchtete.

Gegen 18 Uhr wurde eine Verkäuferin in dem Modemarkt auf eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher aufmerksam, die sich gemeinsam zumindest ein Kleidungsstück angeeignet hatten. Sie zog einen Ladendetektiv hinzu, um die Gruppe daran zu hindern. Nachdem die Verkäuferin einen der Täter angesprochen hatte, schlug dieser sie mit der Faust ins Gesicht, während ein weiterer Täter den Ladendetektiv zu Boden schubste. Anschließend flüchteten drei der vier Täterinnen und Täter samt der Beute. Eine Angehörige der Gruppe konnte vom Ladendetektiv an der Flucht gehindert werden und gab an, von dem Diebstahl nichts gewusst zu haben. Zuvor hatte sie gegenüber den Mitarbeitern des Bekleidungsgeschäftes falsche Personalien angegeben.