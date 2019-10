Fahrer zu schnell – Auto überschlägt sich bei Lebenstedt

Ein 18 Jahre alte Autofahrer war am Freitag gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 6 von Lebenstedt in Richtung Lesse unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er auf nasser Fahrbahn wegen „nicht angepasster Geschwindigkeit“, so die Polizei, von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und wurde leicht verletzt. Zwei Mitfahrer blieben unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. red

