Der Unfall ereignete sich am Montag an der Schlosserstraße.

Fahrer flüchtet nach Unfall in Lebenstedt

Sachschaden in Höhe von zirka 250 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrer, als er mit seinem Fahrzeug einen geparkten VW Passat touchierte und diesen dadurch beschädigte, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Montag zwischen 15.20 und 15.40 Uhr an der Schlosserstraße auf dem Aldi-Parkplatz. Zeugen melden sich unter (05341) 18970.