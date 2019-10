Lebenstedt: Auto prallt gegen geparkten Wagen

Der 32-jährige Fahrer war in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, so die Polizei. (Symbolbild)

Lebenstedt. Das Auto war von der nassen Fahrbahn der Swindonstraße abgekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5500 Euro.

Gegen einen an der Swindonstraße geparkten Ford ist Montagnacht um 2.40 Uhr ein 32-jähriger VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug geprallt. Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Auf nasser Fahrbahn kam der Wagen nach links von der Straße ab und beschädigte das geparkte Auto. Es entstand ein Schaden von mindestens 5500 Euro, so die Polizei weiter.